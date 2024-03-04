Солнечно, дешево, но не хватает березок: как живут русские релоканты в Баку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди кормят чаек на Приморском бульваре в Баку

Все больше россиян, которые когда-то уехали из РФ, мечтают вернуться обратно, заявил в январе президент Владимир Путин. По его словам, людям с традиционными ценностями очень трудно жить в странах Запада. Часть россиян выбирают для релокации страны СНГ, в том числе Азербайджан. По словам опрошенных NEWS.ru соотечественников, в республике к ним относятся уважительно. Многие местные говорят на русском языке, проблем с поиском работы в стране не возникает. Как живут российские релоканты в Азербайджане — в материале NEWS.ru.

«К россиянам относятся доброжелательно»

Анастасия переехала в Баку из Москвы около полутора лет назад. По словам девушки, она выбрала для релокации именно Азербайджан, поскольку у ее отца есть гражданство республики. Анастасия часто приезжала туда летом, отдохнуть на море. Теперь же россиянка получила азербайджанский вид на жительство (ВНЖ). «С негативом я не сталкиваюсь. Наоборот, люди здесь очень приятные. Все относятся к россиянам очень доброжелательно», — сказала собеседница NEWS.ru.

Это подтвердил ученик 11 класса Давид — он переехал с родителями из Кирова в Баку год назад. По его словам, «к россиянам в республике относятся так же, как и ко всем остальным, — местным без разницы, откуда вы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Баку, Азербайджан

По словам 24-летнего Артема, который приехал из Самары в Баку весной 2023 года, большинство местных жителей относятся к россиянам гостеприимно. «В открытую почти невозможно получить оскорбление или что-то в этом роде», — сказал собеседник NEWS.ru.

Как получить ВНЖ в Азербайджане

Артем сообщил, что оформлением вида на жительство в большинстве случаев занимается работодатель. Однако есть и другие способы получения документа — например, через вклад в недвижимость.

«Но многие, включая меня, оформляют временную регистрацию в Азербайджане. Она действует в течение трех месяцев. Затем нужно покинуть территорию Азербайджана. А после этого можно сразу же вернуться обратно и снова оформить временную регистрацию. Это называют визаран», — поделился молодой человек. Он добавил что популярными странами для визаран также считаются Грузия, ОАЭ и Турция.

По словам Давида, школьники могут получить ВНЖ после зачисления в учебное заведение. Право на документ возникает и у их родителей. «Для выпускных экзаменов обязательно нужен ВНЖ, иначе не сможете сдать», — подчеркнул ученик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди гуляют на Приморском бульваре в Баку

По словам Анастасии, в Баку многие говорят на русском языке. За пределами азербайджанской столицы таких людей чуть меньше. «Но люди все равно стараются говорить на русском языке. Мы ездили за пределы Баку летом полюбоваться красивой природой, и местные старше 40 лет говорили на русском хорошо — видимо, это наследие СССР. Молодежь уже больше разговаривает на английском, но коммуницировать все равно можно», — сказала девушка.

Давид добавил, что некоторые школы республики делятся на два сектора: русский и азербайджанский. «Обучение в русском секторе проходит полностью на русском, все уроки и учебники тоже на этом языке. Азербайджанский язык является обязательным для всех, но в русском секторе он упрощенный, то есть как государственный язык», — сообщил он.

Легко ли получить работу в Азербайджане

Анастасия рассказала, что в Азербайджане высоко оценивают уровень российского образования, поэтому с радостью берут на работу граждан РФ. При этом получить соответствующее разрешение смогут только люди с ВНЖ. Как отметила девушка, трудности могут возникнуть лишь из-за графика работы, к которому, по ее мнению, «россияне не особо привыкли».

«Здесь народ много работает, но мало отдыхает. Хотя мне раньше казалось, что все наоборот, ведь здесь море, солнце и нужно уделять больше времени отдыху», — посетовала россиянка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пламенные башни в столице Азербайджана Баку, подсвеченные в ночное время

Артем работает в IT-сфере. По его словам, найти работу в Азербайджане не составляет труда, главное — желание.

Сколько стоит жизнь в Баку

Анастасия отметила, что может позволить себе в Баку более высокий уровень, чем Москве. В частности, в Азербайджане удается сэкономить на такси, ведь поездки там значительно дешевле, чем в столице РФ. Поход в ресторан тоже не ударит по карману — стоимость блюд, по словам россиянки, достаточно бюджетная.

Артем в свою очередь заявил, что цены в Баку мало чем отличаются от самарских — «где-то что-то дороже, где-то что-то дешевле». Например, аренда хорошей квартиры для совместного проживания обойдется, в переводе на валюту РФ, в 35-40 тысяч рублей в месяц. «Это похоже на цены в моем родном городе. Оплата ЖКХ показалась довольно дешевой, если говорить о газе, воде, электричестве. Интернет, наверное, только дорогой. Такси довольно дешевое, в плане цен меня это удивило больше всего. В общем, в Баку можно обеспечить хороший уровень жизни», — отметил он.

«Иногда не хватает березок»

Анастасия призналась, что возвращаться жить в Россию пока не планирует, хотя и тоскует по родине. По ее словам, Баку ее привлекает в том числе приятным климатом и возможностью доехать до моря за 30 минут. «Если бы еще убрать ветер зимой, было бы совсем идеально. Но по России скучаю — иногда не хватает березок. Конечно, мы с семьей будем приезжать в Россию — прогуляться навестить родственников», — сказала девушка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Популярное у туристов место съемок фильма «Бриллиантовая рука» в Баку

Давид заявил, что хотел бы вернуться в Россию, поскольку «родина тянет к себе». «Мы с семьей переехали по семейным обстоятельствам. Я бы не делал этого, если бы была возможность», — заключил он.

Артем тоже скучает по семье и друзьям. Как отметил молодой человек, «релокация почти всегда связана с депрессией и тоской». Он добавил, что из-за стресса люди часто забывают, почему приняли решение о переезде в другую страну. «У меня был друг, который покинул РФ и жил в Баку, но через некоторое время чувство ностальгии начало пожирать его, и он вернулся обратно, искренне забыв, почему он когда-то принял решение уехать», — заключил россиянин.

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