Вступил в силу протокол, прекращающий действие соглашения о взаимном признании виз государств — участников СНГ.
Как
Как писал NEWS.ru, главы МИДов Андорры и России Мария Убах и Сергей Лавров подписали соглашение, отменяющее визы при взаимных поездках граждан. Изменения вступят в силу через 90 дней после подписания. При этом Андорра является карликовым государством, не имеющим морского порта или аэропорта. Гражданам РФ для посещения этой страны придётся заезжать в Испанию или Францию, которые требуют наличия шенгенской визы.
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