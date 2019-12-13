https://static.news.ru/photo/c1d64120-1db1-11ea-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вступил в силу протокол, прекращающий действие соглашения о взаимном признании виз государств — участников СНГ.

Как передаёт «Интерфакс», под протоколом стоят подписи представителей правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Подписи представителей Узбекистана и Украины отсутствуют. На месте для подписи представителей Азербайджана, Киргизии, Молдавии и Туркмении стоят прочерки.

Как писал NEWS.ru, главы МИДов Андорры и России Мария Убах и Сергей Лавров подписали соглашение, отменяющее визы при взаимных поездках граждан. Изменения вступят в силу через 90 дней после подписания. При этом Андорра является карликовым государством, не имеющим морского порта или аэропорта. Гражданам РФ для посещения этой страны придётся заезжать в Испанию или Францию, которые требуют наличия шенгенской визы.