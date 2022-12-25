Социологи выяснили отношение армян к притоку россиян в страну MPG: более 75% жителей Армении позитивно относятся к притоку в страну россиян

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ереван столица Армении

Более 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку россиян в страну, свидетельствуют результаты опроса компании MPG, проведенного 5–10 декабря среди 1100 человек. Негативно к приезду граждан РФ отнеслись около 22% армян, при этом 2,1% затруднились ответить, передает РИА Новости.

Отмечается, что 40,1% жителей Армении «полностью положительно» восприняли приток россиян, 35,5% отнеслись к этому «скорее положительно». «Скорее отрицательно» к миграционному потоку отнеслись 10,5% граждан Армении, «вообще отрицательно» — 11,7% армян.

79,9% респондентов уверены в том, что переезд людей и релокация бизнеса положительно скажется на экономике Армении, 16,1% предполагают, что положительных последствий от этого не будет, затруднились дать ответ 4% участвовавших в опросе.

Ранее в Миграционной службе Армении сообщили, что с начала года 2022 года и по состоянию на конец октября в республику въехали более 786 тысяч россиян. Всего на территории страны остались более 40 тысяч релоцировавшихся в этом году граждан РФ.