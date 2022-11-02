Сочи — статус-кво зафиксирован В чем значение встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Фото: kremlin

Трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Трехсторонняя встреча в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана сенсаций не принесла, как не принесла какого-то ощутимого прорыва в процессе выработки мирного договора. Но ее значение заключалось не в формальных договоренностях или подписанных документах.

Как мы уже не раз писали, последние два года с момента окончания второй карабахской войны на Западе наметилась тенденция к вытеснению России из процесса урегулирования конфликта в Карабахе. Точнее, начались попытки максимально принизить и минимизировать ее роль в миротворческом процессе, обойти ее, договориться с Ереваном и Баку через ее голову.

После 24 февраля эти настроения только усилились. Считая, что Россия завязла надолго на Украине и что у нее нет сил одновременно проводить активную политику в Закавказье, США и Евросоюз предприняли новые попытки оттеснить РФ. Апофеозом стал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Ереван в сентябре. Кроме того, не стоит забывать и о таких странах, как Турция и Иран, у каждой из которых есть своя активная повестка в регионе и которые готовы занять место России в случае ее ухода или слабой позиции, о чем мы упоминали в предыдущем материале.

Поэтому смысл встречи в Сочи заключался вовсе не в подписании мирного и всеобъемлющего договора при посредничестве России. Суть была в том, чтобы показать, прежде всего Западу, что Москву со счетов в карабахском конфликте сбрасывать нельзя, что именно у нее на руках все козыри. И в первую очередь — российские миротворцы. Ни одна другая страна не готова к вводу своих войск в этот взрывоопасный регион. А без миротворческих сил нет разговора о влиянии. Неслучайно во время последних демонстраций и митингов в Карабахе армяне требовали гарантий продолжения пребывания российских вооруженных сил в регионе.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Российские миротворцы

Кроме того, только у России имеется такой опыт посредничества, такие наработанные личные связи на высшем уровне с Ереваном и Баку. Не стоит забывать, что подписанное в ноябре 2020 года соглашение о прекращении боевых действий наделяет Россию уникальными возможностями по воздействию на ситуацию. Она не только располагает корпусом миротворцев в Карабахе, то есть на территории Азербайджана, но под контроль погранслужбы ФСБ должны перейти и пути прямого сообщения основной территории Азербайджана и Нахичевани.

У РФ сегодня подлинная долгосрочная цель заключается в согласии обеих сторон на продление мандата ее миротворцев после 2025 года. Как известно, соглашение предусматривало пребывание контингента РФ на пять лет, после чего требуется согласие каждой из сторон. Ереван автоматически будет выступать за, поскольку других вариантов обеспечить безопасность армянской общины в непризнанной республике у него нет. Что касается Баку, то на самом деле Алиеву пребывание миротворцев из РФ отчасти тоже выгодно, так как позволяет списывать на них тот факт, что в азербайджанский флаг еще не развевается в Карабахе.

Также в руках России, на что намекнул в своем выступлении Владимир Путин, и судьба делимитации границ, поскольку только она располагает самыми подробными картами советского Генштаба, которые могут быть положены в основу.

При признании границ на второй план отходит вопрос статуса Карабаха, болезненный для обеих сторон. Как сказал 1 ноября посол России в Армении Сергей Копыркин, «вопрос о статусе Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям». Действительно, Баку удовлетворяется на данном этапе тем, что вопрос об автономии не поднимается, а Ереван может записать себе в актив, что автономию никто не отменял. А спокойствие на месте гарантировать в таком случае могут только российские миротворцы.

Отметим, что Европа отчасти потеряла в глазах Баку свое значение как посредник после недавнего выступления Эммануэля Макрона, которое было откровенно недружественным по отношению к Азербайджану. Ильхам Алиев заявил: «Президент Франции выступил с оскорбительными и провокационными заявлениями... В этих заявлениях он говорил, что Азербайджан ведет страшную войну, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность... Мы со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений».

Фото: kremlin Ильхам Алиев

Владимир Путин, напротив, подчеркивает необходимость осторожности и взвешенности выражений: «Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами».

Так что можно сказать, что позиции России как незаменимого игрока в регионе сочинская встреча подтвердила, Путин показал себя как осторожный дипломат-посредник. Что касается мирного договора, то до него очередь дойдет, но еще не скоро.