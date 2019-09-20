https://static.news.ru/photo/500ce8ec-dc5b-11e9-8a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: socar.az

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR на вертолётах и катерах эвакуировала с каспийских платформ более 500 нефтяников из-за прогноза, обещающего штормовой ветер.

В связи с резким ухудшением погоды 21–22 сентября SOCAR максимально усилила меры безопасности. Госнефтекомпания эвакуировала на берег с морских платформ свыше 500 нефтяников, — сообщили в компании.

Работы в открытом море уже приостановлены, сотрудникам даны указания привести в безопасное состояние все строения и установки. На месторождениях в море дежурят суда противопожарной охраны МЧС.

По данным метеорологов, в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 21 сентября ожидается штормовой северный ветер.

Как писал News.ru, в Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника, который был утверждён ещё Гейдаром Алиевым в 2001 году. В этот день в 1994 году между Баку и 11 корпорациями из семи государств состоялось торжественное подписание контракта на разведку и долевое распределение добычи с гигантского комплекса «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Каспии. Благодаря «Контракту века» в республику хлынули иностранные инвесторы, заинтересованные не только в АЧГ, но и разработке иных привлекательных месторождений. Общий объём инвестиций по ним превысил $80 млрд.