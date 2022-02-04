Собчак: отказ от Крыма станет политическим самоубийством

Российская журналистка Ксения Собчак в эфире украинской политической телепередачи назвала отказ от Крыма политическим самоубийством. Она сравнила крымскую ситуацию с Курильскими островами, предположив, что Россия эту территорию никогда не отдаст. Запись программы опубликована на YouTube-канале TCH.

Собчак отметила , что решение передать часть территории своей страны другому государству станет политическим проигрышем в глазах большого количества избирателей, поскольку присоединение крымского полуострова в состав России поддерживает большое число граждан РФ.

Ни президент России Владимир Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет. Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик, — сказала Собчак.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины создали временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Основной задачей комиссии станет проверка информации о содействии должностных лиц Украины «временной оккупации» Крыма в 2014 году.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией.