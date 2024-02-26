«Снять барьеры»: Лукашенко заявил о серьезной работе в ЕАЭС Лукашенко: в ЕАЭС необходимо создать единые энергетические рынки

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости снятия барьеров в рамках Евразийского экономического союза и создания единых энергетических рынков. По его словам, которые приводит БелТА, хорошим примером в данном вопросе выступает опыт Союзного государства.

Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать, экономического характера, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что необходимы договоренности по вопросам энергетики, которые бы обеспечили равные возможности всем государствам. Белорусский лидер подчеркнул, что требуется создать общие рынки газа и нефти.

Лукашенко добавил, что ситуация вокруг Белоруссии подталкивает Минск к более тесному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. По его словам, вместе с Россией белорусская сторона заинтересована в том, чтобы Евразийский экономический союз перенимал опыт Союзного государства.

Кроме того, глава республики рассчитывает на решение большинства актуальных вопросов при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжане Сагинтаеве. Лукашенко объяснил это тем, что Казахстан играет важную роль в союзе.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия спокойно отреагировала на сообщения о приостановке Арменией своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, выход Еревана из организации не разрушит ее.