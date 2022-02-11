СНБО Украины ввёл санкции против российской компании

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с запросом предоставить ему в течение 48 часов подробные разъяснения «военной деятельности», проводимой в районах, которые прилегают к территории Украины, в том числе в Крыму. Об этом они написал в Twitter.

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины,...