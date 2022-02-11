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СНБО Украины ввёл санкции против российской компании

20:53, 11 февраля 2022
СНБО Украины ввёл санкции против российской компании Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение наложить санкции сроком на пять лет против российской компании «Витрина ТВ» из-за трансляции российских каналов, эфир которых запрещён на территории Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Что касается санкций, ООО «Витрина ТВ», которое зарегистрировано в Москве… Это компания, которая поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране, — заявил Данилов.

В октябре прошлого года Совбез Украины ввёл санкции против российских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и севастопольского завода судовой светотехники «Маяк». Согласно решению Совбеза Украины, рестрикции будут действовать три года. Помимо российских предприятий ограничения были введены также и против компании Zasshid PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре.

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