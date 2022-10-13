СНБ Армении возбудила дело о теракте на Крымском мосту

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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила дело на основе материалов о взрыве на Крымском мосту, сообщили в армянском ведомстве. По данным СНБ, ранее в средствах массовой информации опубликовали информацию, что гражданин, управлявший грузовиком с заложенной в нем взрывчаткой, родом из Армении. Сотрудники армянской службы начали делопроизводство по статьям «пособничество терроризму», «контрабанда взрывчатых веществ» и «подделка документов».

В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей «пособничество международному терроризму», «контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору», а также «подделка документов», — сказано в сообщении.

Представители СНБ устроили допросы, изучили документы, а также провели следственные и судебные действия. Как указали в сообщении службы, предварительное следствие продолжается.

Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых СНБ предоставит соответствующую информацию, — заявили в ведомстве.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.