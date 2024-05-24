СНБ Армении: Баку и Ереван отводят войска вблизи Тавуша

Фото: primeminister.am

Армения и Азербайджан с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области и доверяют охрану пограничникам, говорится в заявлении Службы национальной безопасности Армении. В ведомстве пояснили, что армянские погранвойска берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км).

С 24 мая текущего года пограничные войска СНБ Республики Армения официально принимают на себя охрану 1,9 км поселка Беркабер, 4,9 км поселков Воскепар и Баганис Тавушского марза, — говорится в сообщении.

Охрана участка госграницы у поселка Киранц (5,8 км) до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме. В СНБ Армении подчеркнули, что «по той же логике с 24 мая охрану противоположных участков границы Азербайджанской Республики будут осуществлять подразделения Государственной погранслужбы Азербайджана».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте заявил, что процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, служит гарантией безопасности для республики. По его словам, процесс также гарантирует независимость и суверенитет Еревана.