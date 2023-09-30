Снайпер ВС Армении убил азербайджанского военного

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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в результате снайперского огня, открытого подразделениями ВС Армении. Обстрел произошел в полдень 30 сентября. По данным ведомства, подразделения Азербайджана принимают ответные меры. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В полдень 30 сентября с позиции Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперской винтовки по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района. В результате обстрела погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Оруджев Вусал Хейбалы оглу, — сообщили в ведомстве.

В армянском Минобороны опровергли заявление азербайджанского ведомства о нарушении режима прекращения огня, в результате которого погиб военный.

29 сентября МИД Азербайджана сообщил, что члены делегации ООН в ближайшее время посетят Карабах под эгидой координатора всемирной организации в Баку. Миссия ООН изучит гуманитарную деятельность республики в регионе. Также специалисты ООН ознакомятся с процессом разоружения незаконных вооруженных формирований. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев отметил, что группе экспертов всемирной организации выдали все необходимые разрешения.