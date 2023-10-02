Российско-азербайджанский патруль попал под обстрел снайпера в Карабахе Минобороны РФ: в Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня, злоумышленник обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль из снайперского оружия, говорится в бюллетене Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло в городе Ханкенди. Никто не пострадал, начато расследование по факту обстрела.

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. <...> Проводится разбирательство по данному факту, — говорится в сообщении.

20 сентября российские миротворцы были убиты в результате обстрела их автомобиля в Карабахе. По данным Минобороны РФ, военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг, когда возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента.

1 октября сообщалось о прибытии миссии ООН в Карабах. Делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ранее сообщал, что миссия ООН пробудет в Карабахе несколько дней. По его словам, представители организации ознакомятся с процессом разоружения незаконных формирований. Группа экспертов получила все необходимые разрешения для нахождения на территории региона.