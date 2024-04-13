«Смотрите, бедолага»: спасение хомяка от наводнения попало на видео Хомяка спасли от наводнения в Петропавловске

Прохожий спас хомяка от наводнения в Петропавловске в Казахстане, видео опубликовал YouTube-канал SKOPETRO. На кадрах видно, что зверек сидит на заборе, а вокруг разлилась вода — участок затопило. Проходящий мимо мужчина достает пакет, снимает хомяка с опасного места и отпускает.

Э, бедолага. Ты кто такой? Ты спасаешься? Бедный, что, тебя вытащить отсюда? У меня пакет есть, сейчас я тебя в пакет положу и вытащу. Смотрите, бедолага, — говорит автор ролика.

В какой-то момент мужчина всерьез наказал хомяку не прыгать в воду. Комментаторы в соцсетях умилились произошедшему и поблагодарили неравнодушного гражданина.

Из-за паводков в стране казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума «Астана», который должен был состояться в июне. Президент отметил, что такое решение было принято из-за «беспрецедентного наводнения».

Ранее в 10 регионах Казахстана ввели режим ЧС из-за масштабных паводков. По словам Токаева, это явление можно назвать крупнейшим в истории страны за более чем 80 лет. Президент добавил, что на борьбу с паводками направлены все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ. Он подчеркнул, что ситуация трудная, однако отчаиваться не стоит.