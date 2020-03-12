https://static.news.ru/photo/8379f4b0-6499-11ea-bef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что отставка считавшихся реформаторами членов украинского правительства отпугнула иностранных инвесторов, которые усомнились в кадровой политике президента Владимира Зеленского.

Поток вложений в экономику Украины усилился после президентских выборов 2019 года, но теперь сильно замедлился, отметили в издании.

Смена украинского правительства вызвала шок, потому что президент отправил в отставку «реформаторов» и назначил людей, которые склонны оглядываться назад. <...> Не исключено, что это пойдёт только на пользу. Правда, система подбора кадров вызывает сомнения в профессионализме самого президента, — цитирует публикацию «ПолитЭксперт».

Neue Zürcher Zeitung допустила, что сокращение инвестиций связано и с пандемией коронавируса, но непредсказуемость украинской политики и нестабильность экономики сыграло свою роль.

Как писал NEWS.ru, Зеленский рассказал, что не добирается до работы на велосипеде, подобно своему герою из «Слуги народа», из-за установленных законом требований к безопасности главы государства.