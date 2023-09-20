СМИ сообщили об увеличении числа жертв среди мирного населения Карабаха ОТА: число жертв среди мирного населения Карабаха достигло семи человек

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

В результате событий, разворачивающихся на территории Карабаха, погибли семь мирных жителей региона, сообщает Общественное телевидение Армении (ОТА). По информации вещателя, среди жертв три женщины, двое мужчин и двое детей. ОТА уточняет, что около пяти утра под обстрел попала машина скорой помощи, перевозившая тела погибших.

По данным СМИ, боевые действия разной интенсивности продолжаются по всей линии соприкосновения.

Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Министерство обороны страны назвало целью восстановление конституционного строя.

МИД Азербайджана при этом призвал Армению вывести войска из региона. По словам ведомства, это является единственным способом урегулирования ситуации в регионе. Дипломаты также призвали международное сообщество предотвратить «хрупкие попытки» Армении нормализировать обстановку в Карабахе.

Ереван, в свою очередь, обратился к Евросоюзу с просьбой принять меры в связи со сложившейся ситуацией. По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, действия Азербайджана противоречат фундаментальным нормам международного права.