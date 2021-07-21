СМИ сообщили об аресте главреда белорусского оппозиционного издания

В Белоруссии под стражу заключён главный редактор оппозиционного издания «Наша Нива» Егор Мартинович. Об это сообщает редакция издания в своём Telegram-канале.

Мартинович является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба без признаков хищения.

Егор Мартинович и ещё трое сотрудниов издания были задержаны ранее в начале июля в качестве подозреваемых по делу об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное в них участие. 8 июля управления СК по Минску сообщило о расследовании информации о причастности к таким действиям четырёх граждан.

В свою очередь, Мининформ Белоруссии сообщил об ограничении доступа к сайту «Наша Нива» в связи с размещением там запрещённой законодательством информации.

18 июля 10-дневный срок задержания Мартиновича истёк, обвинения ему предъявлено не было, однако он вновь был задержан по новой статье. To одного ранее задержанного отпустили, двоих оставили под стражей.

Позже редакция уточнила, что Мартинович задержан на трое суток по уголовной статье о причинении имущественного ущерба без признаков хищения.