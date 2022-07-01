В Армении сообщили о скором закрытии представительства армян Карабаха в РФ

Фото: vk.com/mfankr

Представительство карабахских армян в России, которое действует с 1990-х годов, вскоре закроется, сообщила со ссылкой на свои источники армянская газета «Грапарак». Роль этой структуры, по информации издания, будет исполнять второй посланник посольства Армении в РФ. В статье отмечается, что посол Вагаршак Арутюнян планирует назначить на этот пост одного из своих людей — Сурена Саакяна. С января по июль 2021 года он занимал должность замминистра обороны.

Постоянное представительство Арцаха в России, которое действует с 1990-х годов, вскоре закроется. Роль этой структуры будет исполнять второй посланник посольства Армении в РФ, — пишет газета.

«Грапарак» отмечает, что между послом и персоналом дипмиссии сложились напряженные отношения.

В Азербайджане неоднократно заявляли, что на территории страны нет государственного образования под названием «Нагорно-Карабахская Республика». Баку выражал протест по поводу употребления этой формулировки в официальных заявлениях Минобороны РФ. После того как РИА Новости в июне опубликовало интервью с «госминистром НКР», сайт РИА Новости был заблокирован в Азербайджане.

В конце июня телеведущий Владимир Соловьев проинтервьюировал в своей программе «Соловьев Live» Давида Бабаяна в качестве «главы МИД НКР». Затем журналист публично принес извинения Азербайджану за то, что допустил политическую ошибку, не пригласив представителя азербайджанской стороны в эфир, чтобы сбалансировать позиции.

НКР не признана ни одним государством — членом ООН, включая Армению. Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, принятое после завершения вооруженного конфликта в Карабахе в 2020 году, также не закрепляет особого статуса карабахского региона.