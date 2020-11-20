СМИ сообщили о захвате заложников в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/7665c1e6-2b36-11eb-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

В здание микрофинансовой организации в центре Тбилиси ворвался вороужённый человек. Сообщается, что он предположительно удерживает заложников.

По данным «Sputnik Грузия», прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции, которые продолжают стягиваться к месту происшествия. Отмечается, что приехал и глава патрульной полиции грузинской столицы Важа Сирадзе.

Также, по непроверенной информации, нападавших может быть больше — до пяти человек. Однако подтверждения этим данным пока что нет.

По словам очевидцев, нападавших было несколько, в руках одного из них была граната. Очевидцы утверждают, что полиции удалось уговорить отпустить двух человек, — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошёл в здании на проспекте Церетели. Неподалёку находится железнодорожный вокзал и центральный стадион «Динамо Арена». Примечательно, что нападение произошло всего в 200 метрах от районного отделения полиции.

Месяц назад, напомним, полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в банке грузинского города Зугдиди. Все люди были освобождены. Как писал NEWS.ru, это происшествие было квалифицировано как «террористический акт и захват в заложники с целью терроризма».