СМИ сообщили, что Пашинян готовится объявить об отставке

https://static.news.ru/photo/5d474d60-4035-11eb-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уйти в отставку. Ожидается, что он объявит об этом в новогоднем обращении к нации 31 декабря.

О скором уходе Пашиняна сообщает армянская газета «Грапарак». Издание поясняет, что официального подтверждения этим данным пока нет, но косвенные факты кажутся очевидными.

Во властных кругах ходят слухи, что Никол Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и о внеочередных выборах. Возможно, даже раньше. Его команда, естественно, не подтверждает информацию, но есть факты, говорящие в пользу этого. Например, были ускорены реформы Избирательного кодекса, проект почти готов, — пишет газета.

Ранее Пашинян неоднократно опровергал слухи о своей отставке и заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ.

Что касается граждан Армении, то они ждут, когда глава правительства освободит должность. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Так, накануне, 16 декабря, в Ереване началось очередное протестное шествие. В нём приняло участие несколько тысяч человек. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря.

Не исключено, что к отставке может подтолкнуть Пашиняна и семейная трагедия. Как сообщал NEWS.ru, скончался отец премьер-министра Армении Вова Пашинян. Мужчина умер после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Перед смертью Вова Пашинян больше недели находился в больнице, куда был доставлен в связи с онкологическим заболеванием.