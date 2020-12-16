СМИ сообщили, что Пашинян готовится объявить об отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уйти в отставку. Ожидается, что он объявит об этом в новогоднем обращении к нации 31 декабря.
О скором уходе Пашиняна
Во властных кругах ходят слухи, что Никол Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и о внеочередных выборах. Возможно, даже раньше. Его команда, естественно, не подтверждает информацию, но есть факты, говорящие в пользу этого. Например, были ускорены реформы Избирательного кодекса, проект почти готов, — пишет газета.
Ранее Пашинян неоднократно опровергал слухи о своей отставке и заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ.
Что касается граждан Армении, то они ждут, когда глава правительства освободит должность. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.
Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Так, накануне, 16 декабря, в Ереване началось очередное протестное шествие. В нём приняло участие несколько тысяч человек. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря.
Не исключено, что к отставке может подтолкнуть Пашиняна и семейная трагедия. Как сообщал NEWS.ru, скончался отец премьер-министра Армении Вова Пашинян. Мужчина умер после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Перед смертью Вова Пашинян больше недели находился в больнице, куда был доставлен в связи с онкологическим заболеванием.