СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

https://static.news.ru/photo/77de0782-e585-11ea-8989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В МВД Белоруссии сообщили, что 23 августа 2020 года в 14.00 (по московскому времени) началась акция протеста. Протестующие собрались у стелы «Минск — город-герой».

СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. МВД пока не опубликовало данные по количеству участников акции.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что акция завершилась, задержаний не было как в Минске, так и в других городах республики, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что, проведя несколько часов на площади Независимости, часть протестующих направились к стеле, а часть в сторону Дворца Независимости.

Рядом с акциями протестов были развёрнуты армейские подразделения, однако конфликтов не было.

Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии (Дворец независимости), на территорию Дворца подлетел вертолёт. Из вертолёта вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко в бронежилете, одетый во всё чёрное, в его руках был автомат. «Интерфакс» уточняет, оружие было без магазина с патронами.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Лукашенко вышел за оцепление вокруг Дворца Независимости в Минске. Он поблагодарил силовиков за службу. Отмечается, что белорусский лидер в сопровождении охраны и с автоматом АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный) вышел за ограждение ОМОНа.