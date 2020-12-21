Силовики Минска наращивают силы в ожидании «Марша народного трибунала»

https://static.news.ru/photo/0b3d9840-429b-11eb-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Усиленные меры безопасности приняты в Минске 20 декабря 2020 года в ожидании несанкционированной акции «Марш народного трибунала», о проведении которой объявили оппозиционеры. С утра в центр столицы прибыли грузовые автомобили с личным составом подразделений внутренних войск МВД Белоруссии (РБ), а также спецтехника.

Недовольные политикой властей в 134-й день протестов собираются организовать очередное шествие. В последние недели они поменяли тактику: скапливаются во дворах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну. Не дожидаясь рассвета, 20 декабря несколько сотен граждан из спального микрорайона Сухарево уже провели марш протеста, передаёт портал Onliner.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

Ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы, писал NEWS.ru.