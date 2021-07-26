СМИ: посадивший самолёт Ryanair в Минске диспетчер покинул Белоруссию

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолёт авиакомпании Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке, уехал из страны вместе с семьёй. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нива» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

Отмечается, что диспетчер Олег Галегов ушёл в отпуск в конце июня. В июле он не вернулся на работу. Галегов не подходил к телефону, а в «Белаэронавигации» якобы знают, что сейчас он живёт с семьёй у тещи. Также мужчина удалил аккаунты в соцсетях.

По словам журналистов, Галегов мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работает с 2010 года.

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая после фейкового сообщения о бомбе. Протасевича и его девушку Софию Сапегу сняли с рейса и арестовали. Оппозиционера обвиняют в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Кроме того, Протасевич дал интервью журналисту государственного телеканала и провёл пресс-конференцию, где подробно рассказал «о кухне» белорусской оппозиции.

Ранее бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к генеральному директору ирландской авиакомпании Ryanair Майклу О’Лири с просьбой поддержать международный иск против властей республики.