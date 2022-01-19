В Киеве сообщили о применении газа против протестующих у здания суда

Корреспонденты «Известий» сообщают, что возле суда в Киеве, где собрались сторонники Порошенко, полицейские применили против протестующих слезоточивый газ. Также отмечается, что наблюдаются проблемы с Интернетом.

Наш корреспондент сообщил, что возникают проблемы с Интернетом возле суда в Киеве, где собрались сторонники Порошенко. Также отмечается, что полиция применила газ против бунтовщиков, — передаёт Telegram-канал «Известий».

Журналисты РЕН ТВ, однако, не подтверждают применение газа правоохранительными органами и сообщают, что полиция уносит бочки, в которых протестующие собирались жечь огонь.

Незадолго до этого, у здания суда в Киеве, где должны в скором времени объявить решение о возможном аресте бывшего украинского президента Петра Порошенко, начались столкновения с правоохранителями. В соцсетях появилось видео, где полицейские пытаются оттеснить толпу.

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в Печерском районном суде ранее было отложено до 19 января.

В отношении Порошенко рассматривается уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.