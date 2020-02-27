https://static.news.ru/photo/c17f2148-5956-11ea-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Palinchak/Global Look Press

Материалы экспертиз по делу о расстрелах людей во время так называемого Евромайдана в Киеве зимой 2014 года показывают, что несколько сотрудников полиции погибли раньше, чем протестующие.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», которое утверждает, что имеет в распоряжении соответствующие документы. Согласно пофамильному списку погибших сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля 2014 года с указанием времени смерти, трое полицейских были убиты в период с 8:10 до 8:20. В подтверждение этой информации издание приводит копию списка.

Участники акций протеста начали погибать начиная с 9:00. Публикация таким образом опровергает версию, которую активно поддерживали предыдущие власти Украины о том, что сотрудники правоохранительных органов спровоцировали вспышку насилия с человеческими жертвами в ходе Евромайдана.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович призвал своих коллег-парламентариев официально признать события на площади Независимости в Киеве «революцией достоинства».