Материалы экспертиз по делу о расстрелах людей во время так называемого Евромайдана в Киеве зимой 2014 года показывают, что несколько сотрудников полиции погибли раньше, чем протестующие.
Об этом
Участники акций протеста начали погибать начиная с 9:00. Публикация таким образом опровергает версию, которую активно поддерживали предыдущие власти Украины о том, что сотрудники правоохранительных органов спровоцировали вспышку насилия с человеческими жертвами в ходе Евромайдана.
Как ранее передавал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович призвал своих коллег-парламентариев официально признать события на площади Независимости в Киеве «революцией достоинства».
Добавьте наши новости в избранные источники