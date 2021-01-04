СМИ опубликовали запись обсуждения убийства Шеремета в КГБ Белоруссии

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В сети появилась аудиозапись разговора, как утверждается, между экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа», в ходе которого обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков главы государства Александра Лукашенко.

Запись сделана в апреле 2012 года, и была передана в Брюссель экс-сотрудником белорусского спецподразделения Игорем Макаром, сообщает издание EUobserver, обнародовавшее аудиозапись. В ходе разговора сотрудники спецслужбы Белоруссии обсуждают способы ликвидации неугодных журналистов, которые «кукарекают» в Германии. Среди прочих называются имена Владимира Бородача, Вячеслава Дудкина и Олега Алкаева.

По словам Зайцева, «президент ждёт этих чётких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство». Особое внимание уделяется ликвидации Павла Шеремета.

Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут, — заявляет бывший глава КГБ на аудозаписи.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили о получении материалов об убийстве журналиста Павла Шеремета. На «плёнках» якобы присутствует разговор экс-главы Комитета госбезопасности Белоруссии Вадима Зайцева.

Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. В причастности к его смерти украинские власти подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины. Рассмотрение уголовного дела в суде неоднократно сопровождалось скандалами. В декабре 2019 года попытка рассмотреть апелляции закончилась массовыми беспорядками и штурмом здания суда. Все фигуранты дела отказываются от дачи показаний и участия в следственных действиях.

Как писал NEWS.ru, в мае суд отказался выпускать из СИЗО Андрея Антоненко, также подозреваемого в причастности к убийству Шеремета.