СМИ: Армянского военного ранили на границе с Азербайджаном

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Главный результат трёхсторонних договорённостей по Карабаху заключается в стабильности. Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что российские миротворцы способствуют поддержанию стабильности в Карабахе. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Ещё раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно,...