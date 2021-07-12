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СМИ: Армянского военного ранили на границе с Азербайджаном

16:03, 28 сентября 2021
СМИ: Армянского военного ранили на границе с Азербайджаном Фото: vk.com/armenia_military_portal
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Армянского военнослужащего ранили на границе с Азербайджаном в результате обстрела со стороны азербайджанских военных. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

Отмечается, что огонь был открыт по боевым позициям у села Кут Гегаркуникской области. Военнослужащий получил огнестрельное ранение предплечья.

Позднее в Министерстве обороны Азербайджана опровергли эту информацию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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