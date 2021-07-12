СМИ: Армянского военного ранили на границе с Азербайджаном

Армянского военнослужащего ранили на границе с Азербайджаном в результате обстрела со стороны азербайджанских военных. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
Отмечается, что огонь был
Позднее в Министерстве обороны Азербайджана опровергли эту информацию.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.