СМИ: в Армении скрывали тела 200 военных, погибших в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2b5eb178-c210-11eb-9c4a-96000091f725_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Власти Армении скрывали от родственников тела более 200 военных, которые погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Так считают протестующие, которые вышли на улицы Еревана, сообщает Sputnik Армения.

Тела наших детей только сейчас передают родным, — рассказал Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.

Вышедшие на акцию протеста люди перекрыли улицу Гераци. Они считают, что тела военных хранились в моргах и холодильниках для фруктов. Протестующие требуют от властей объяснений. Гукасян заявил, что родители армянских военных сравнили официальную информацию о погибших в Карабахе и данные о телах, находящихся в морге. По его словам, в результате поисковых работ тел было обнаружено больше, чем в итоге попало в морг. Это свидетельствует о том, что власти скрывают истинное число погибших, убеждён мужчина.

Протестующие потребовали от властей создать специальную комиссию, в которую будут входить родственники погибших. К участникам акции вышел представитель следственного комитета республики Рафаэль Варданян.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.