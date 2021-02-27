«Смена неизбежна»: Жириновский высказался о будущем Пашиняна

https://static.news.ru/photo/1d8c79a6-78f3-11eb-a041-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что граждане Армении в ближайшие дни проснутся при новом политическом руководстве после переворота.

[Глава правительства Армении Никол] Пашинян или бежит за границу, или спрячется в американском посольстве, или ещё что-то будет. Но смена неизбежна, — сказал KP.RU политик.

Жириновский добавил, что армянскому законодательному органу пора принимать конкретные решения, а не вести переговоры.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

27 февраля очередной митинг в Ереване проходит на проспекте Баграмяна, писал NEWS.ru. На улице установили сцену, привезли профессиональную аудиоаппаратуру. Недалеко разбиты палатки недовольных действующей властью.