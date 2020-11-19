Служба связи Украины отказалась проводить Интернет в самолёте Зеленского

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Самолёт президента Украины Владимира Зеленского останется без Интернета. Государственная служба специальной связи и защиты информации страны отказалась модернизировать спутниковую связь на воздушном судне Airbus A-319-115, которое использует в том числе украинский лидер.

Ранее организация сообщала, что возникла необходимость в проведении ремонта и техобслуживания для модернизации станции спутниковой связи. С 31 декабря 2020 года прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения, потому было необходимо провести обновление.

На проведение работ разыгрывался тендер. Несколько раз тендерная процедура отменялась, но в итоге закупка всё же должна была состояться.

Следующее объявление о проведении торгов было осуществлено в сентябре 2020-го. Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязью рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки — 32,4 млн гривен, — сообщает украинское издание «Обозреватель».

Однако такая сумма, равняющаяся приблизительно 86 миллионам рублей, возмутила граждан Украины. Они выражали недовольство тем, что эти деньги выделяются на подобные затраты в то время, как в стране свирепствует коронавирус. В итоге служба Госспецсвязи решила инициировать отмену закупки. Принято решение обратиться в кабмин по вопросу перераспределения средств в пользу Минздрава на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пребывание в общественных местах и транспорте без защитных масок. Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (170–255 гривен).