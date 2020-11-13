Служба Нацбезопасности Армении пресекла попытку убийства Пашиняна

https://static.news.ru/photo/5e433e10-26a7-11eb-82a4-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

СНБ Армении заявила, что предотвратила попытку покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

По информации представителей спецслужбы, командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян хотел лишить жизни Пашиняна, поскольку был не согласен с внутренней и внешней политикой властей страны. Он перевёз оружие из зоны боевых действий в Карабахе в Армению и вступил в сговор с руководителями партий, ведущих деятельность в Арцахе и Армении, и с политиками, имеющими антиправительственные взгляды. В СНБ отметили, что целью была узурпация власти.

На основании непосредственного возникшего подозрения задержаны ряд лиц, в том числе экс-глава СНБ Артур Ванецян, экс-депутат парламента, бывший руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член АРФ «Дашнакцутюн», а также командир добровольческого отряда Ашот Минасян, — сообщили представители армянской спецслужбы, которых цитирует Sputnik.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Среди найденного: три пулемёта Калашникова, ручной пулемёт Калашникова, противотанковые гранатомёты, 14 ружей с оптическими прицелами и три автомата, 9 ящиков патронов калибра 5,45 мм, 9 ящиков патронов калибра 7,62 мм, взрыватели, гранаты, электрические запалы, запалы ручной гранаты, один корпус противотанковой гранаты и другие боеприпасы.

Ранее сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего главу своего ведомства, руководителя партии «Родина» Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване.