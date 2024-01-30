Слуцкий потребовал тщательно расследовать осквернение памятника в Ереване Слуцкий: необходимо требовать реакции властей на осквернение памятника в Ереване

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Действия вандала, который устроил погром на мемориале детям блокадного Ленинграда в столице Армении, возмутительны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, России необходимо требовать официальной реакции властей республики на произошедшее.

Кощунство и оскорбление памяти павших, госсимволики России! Никак и ничем нельзя оправдать подобные действия! Никакой политической позицией или высказыванием тех или иных чиновников, — подчеркнул он.

В интернете ранее распространилось видео, на котором житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Мужчина снес с мемориала венки и сорвал ленты в цветах российского флага. При этом он вспоминал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ответ на вопрос СМИ о якобы имевших место этнических чистках в Карабахе попросила предоставить подтверждающие документы от международных организаций.

Следственный комитет Армении назвал «явно хулиганским» поступок вандала. Ведомство возбудило уголовное дело по факту происшествия. Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев предположил, что инцидент мог быть провокацией, проплаченной Западом.