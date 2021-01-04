Следователи переквалифицировали дело о сбитом Ми-24 на более тяжкую статью

Российские военные следователи переквалифицировали дело по факту гибели военного вертолёта Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство». Тогда скончались двое российских военнослужащих.
Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»). По этой статье было предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы. По части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство двух и более лиц») предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения,
При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано, — пояснил собеседник агентства.
Он затруднился сообщить, сколько примерно будет идти следствие. Этим делом занимаются военные следователи, базирующиеся на российской военной базе в Гюмри. Определённые сложности по этому делу заключаются в нахождении подозреваемых на территории другого государства.
Ударный вертолёт Ми-24 был сбит 9 ноября 2020 года рядом с армянским населённым пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), когда сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении.
В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные сбили воздушную машину по ошибке. Они принесли извинения и заявили, что готовы выплатить соответствующую компенсацию.
Примечательно, что вечером 9 ноября было подписано трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее воздержался от комментариев относительно сотрудничества Москвы и Баку в расследовании инцидента со сбитым Ми-24.