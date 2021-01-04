Следователи переквалифицировали дело о сбитом Ми-24 на более тяжкую статью

https://static.news.ru/photo/a542b03a-4e79-11eb-9edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Российские военные следователи переквалифицировали дело по факту гибели военного вертолёта Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство». Тогда скончались двое российских военнослужащих.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»). По этой статье было предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы. По части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство двух и более лиц») предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщил информированный источник «Интерфаксу».

При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано, — пояснил собеседник агентства.

Он затруднился сообщить, сколько примерно будет идти следствие. Этим делом занимаются военные следователи, базирующиеся на российской военной базе в Гюмри. Определённые сложности по этому делу заключаются в нахождении подозреваемых на территории другого государства.

Ударный вертолёт Ми-24 был сбит 9 ноября 2020 года рядом с армянским населённым пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), когда сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении.

В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные сбили воздушную машину по ошибке. Они принесли извинения и заявили, что готовы выплатить соответствующую компенсацию.

Примечательно, что вечером 9 ноября было подписано трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее воздержался от комментариев относительно сотрудничества Москвы и Баку в расследовании инцидента со сбитым Ми-24.