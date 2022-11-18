«Слава тебе, Господи»: Лукашенко об уходе «Макдоналдса» из Белоруссии Лукашенко: место «Макдоналдса» в Белоруссии должны занять местные производители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Место ресторанов «Макдоналдс», которые уходят из Белоруссии, должны занять белорусские предприятия и производители, заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса президент страны Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, местным производителям это вполне под силу.

Некоторые, особенно среди молодежи <...> стали ахать и охать: «Ах, „Макдоналдс“ уходит». Я думаю: слава тебе, Господи, что хоть уходит! Но только место «Макдоналдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. Заведения под брендом «Вкусно — и точка» начнут свою работу в Белоруссии уже 22 ноября. В пресс-службе компании пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.