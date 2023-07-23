Сладков заявил о разгроме ВСУ в Запорожье: что пишут военкоры 23 июля Военные корреспонденты и блогеры обсуждают последние новости СВО

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Что происходит сейчас под Артемовском, как обстоит ситуация на Запорожском фронте, что значит открытие в Польше центра по ремонту танков Leopard, как расценивать удары по Одессе — российские военкоры и блогеры обсуждают эти и другие последние новости СВО в своих Telegram-каналах. Подробности — в материале NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Ночные взрывы в Одессе — это не месть»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил, что ночные взрывы в Одессе являются не местью за унижение и обман, а логическим шагом в алгоритме. По его словам, в нынешней ситуации Россия не могла поступить по-другому.

23 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по Одессе, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, было использовано высокоточное оружие большой дальности.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Минобороны добавило, что украинские войска планировали применить безэкипажные катера. Удар также был нанесен по местам изготовления беспилотников.

По данным ведомства, на соответствующих пунктах находились иностранные наемники. Все цели были ликвидированы.

«Ракеты по Одессе — это не месть за унижение и обман, это логический шаг в алгоритме, который не предусматривал альтернативы», — заявил Ходаковский.

Россию в очередной раз обманули, однако она с определенной периодичностью сознательно подставляется под такие обманы, добавил военкор.

«Мы, терпилы, которых каждый раз „партнеры“ обводили вокруг пальца, хотели этого избежать, понимая логику развития событий и предупреждая: не лезьте к нам через забор — во дворе злая собака», — заключил военкор.

Фото: МО РФ

«Военкоры Русской Весны»: «Уничтожена тыловая база ВСУ в школе и детсаду»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Сватово — Кременной на несколько километров. Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» ведут успешное наступление в районе Кармазиновки. Российские войска штурмом взяли высоты и опорники ВСУ в лесополосах.

Канал отмечает со ссылкой на сводки украинских военных аналитиков, что ВС России смогли продвинуться в сторону рубежа село Новоегоровка — село Островское почти на четыре километра. Кроме того, российским военным удалось взять ряд лесопосадок к западу у населенных пунктов Ковалевка и Кармазиновка.

Таким образом, ВС РФ продолжают наступление, немало украинских военнослужащих сдается в плен. Также в результате продвижения бойцам группировки «Центр» удалось занять высоты и взять под огневой контроль поселок Новоегоровка.

Также «РВ» завили об ударах по тыловой базе ВСУ у Артемовска.

«Город заполнен боевиками и техникой ВСУ и используется как база для атак на Артемовском направлении. Противник размещается в школах, детских садах, ДК и других социальных учреждениях», — отмечается в сообщении.

Александр Сладков: «Запорожье гремит от наших ударов»

Военкор Александр Сладков похвалил работу российской авиации. По его словам, «Запорожье гремит от наших ударов».

«Ребята с Ореховского направления говорят: летчики бьют сегодня как никогда, позиции ВСУ напротив наших все в гигантских султанах взрывов. Малую Токмачку „грачи“ разносят в хлам. Мы активизировались на Курдюмовском направлении. Атакуем. Наши удары направлены на позиции противника, расширение которых угрожает Артемовску. Тяжелая ситуация, но сейчас инициатива у нас», — сообщил Сладков.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» усомнился в эффективности работы польского центра по ремонту танков Leopard

«Рыбарь» отреагировал на новость о начале работы в Польше сервисного центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, о чем сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Он указал, что первые два украинских танка уже прибыли на завод Bumar Labędy в городе Гливицы. Пока неизвестно, имеют ли к этому отношение немцы и давал ли бундестаг разрешение. Зато известно, что без модернизации завода и поставок со стороны Германии эта затея практически бесполезна», — отмечается в сообщении канала.

Авторы «Рыбаря» напоминают: завод Bumar-Labędy «известен тем, что ранее у него было много проблем с поставкой техники для Войска Польского и том числе с модернизацией танков Leopard».

«Работы, которые должны были закончиться ещё в 2018 году, могут затянуться до 2028 года. По состоянию на 1 декабря 2021-го подрядчик поставил лишь 18 танков из 142. То есть 12,7% от количества машин, предусмотренных контрактом. В принципе, о планах использовать завод в Гливицах было известно давно. Но в то время остро стоял вопрос о снабжении его деталями для Leopard, которые в дефиците у самих немцев. Сейчас ситуация особенно не изменилась, и откуда поляки собираются брать запчасти, а главное — обрёл ли завод необходимые мощности, пока остаётся неизвестным», — говорится в сообщении.

Также «Рыбарь» опубликовал последнюю информацию о ситуации на Ореховском участке. По его данным, «штурмовые отряды противника продолжают атаковать Работино».

«ВС РФ удалось своевременно вскрыть передвижение колонны бронетехники ВСУ в направлении села, в результате чего по противнику было нанесено огневое поражение. Кроме того, небольшой отряд ВСУ предпринял попытку наступления со стороны Пятихаток, однако был уничтожен расчетами ПТУР ВС РФ», — заключил «Рыбарь». Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Читайте также:

В 40 км от Бреста: что задумала Польша у границ Союзного государства

Погибшего военкора Журавлева представят к награде посмертно

«Повзрослей!»: украинцы ответили Зеленскому после взрывов в Одессе