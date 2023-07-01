Сладков сообщил, что Киев готов сдать Харьков: о чем пишут военкоры 1 июля Последние новости СВО — в обзоре сообщений российских военных корреспондентов

Фото: МО Украины

Российские военные корреспонденты обсуждают новые заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией подрыва ЗАЭС, события в районе Антоновского моста и объявленную мобилизацию в Черновцах. Также они сообщают о признаках подготовки Киева к сдаче Харькова. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

«Операция Z: Военкоры Русской Весны»: «Враг продолжает готовить ядерную провокацию»

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждают, что «враг продолжает готовить ядерную провокацию».

«Зеленский заявил, что у России есть план „дистанционного подрыва“ Запорожской АЭС, после того как россияне передадут контроль над атомной станцией МАГАТЭ и Украине», — говорится в сообщении канала.

Авторы канала отмечают, что «Россия никогда не заявляла о намерениях передавать ЗАЭС под контроль Киева и МАГАТЭ. Наоборот, она неоднократно опровергала такие планы».

«Поэтому ЗАЭС может вернуться под контроль Украины только военным путем, если ВСУ прорвут российский фронт и войдут в Энергодар, пишут киевские СМИ. Пока в направлении Энергодара наступательных действий ВСУ не проводят, но появляется всё больше данных о планах украинской армии наступать на город через обмелевшее Каховское водохранилище, что стало возможным после подрыва дамбы», — подчеркивают военкоры.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Александр Коц рассказал о событиях в районе Антоновского моста

Военкор KP.RU Александр Коц прокомментировал новости об успехах ВС РФ в районе Антоновского моста.

Сегодня утром врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие окончательно зачистили левый берег Днепра от бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что атака была проведена внезапно, военные передвигались на лодках. Территория была взята под контроль в ночь на 1 июля, добавил он.

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск „Днепр“ окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в операции по зачистке левого берега Днепра участвовали военнослужащие ВС РФ из пяти бригад. Глава Херсонской области отметил, что все последующие атаки со стороны ВСУ будут отбиваться в больших масштабах.

Коц подчеркнул, что военкоры первыми сообщили: информация о присутствии противника на левом берегу у Антоновского моста — не происки ЦИПСО и украинской пропаганды, не просто ДРГ. По его словам, ВС РФ успешно провели масштабную операцию.

«По моим данным, зачистка района Дачи на нашем берегу продолжается. Но теперь основная проблема — это артиллерия и танки на правом берегу Днепра», — заметил Александр Коц.

Фото: МО Украины

Александр Сладков: «Киев готовит Харьков и Сумы к сдаче»

Военкор ВГТРК Александр Сладков обращает внимание, что Горловка в данный момент — «забытый участок фронта и самый обстреливаемый район».

«Бои за Горловку не прекращались ни на день с 2014 года. Это и попытки ВСУ срезать наш Зайцевско-Доломитный выступ, и атаки западных окраин в попытке занять последнюю перед городом цепочку высот, это и блокада Горловки 2014 года. Для Украины Горловка стала местом сакральным, и стратегическое значение этого северного района ДНР сложно переоценить. На этом участке фронта держится прямая связь ДНР и ЛНР, фланг Артёмовска. Южнее Горловки удобные места для прорыва на Донецк», — пишет Сладков.

Военкор объясняет, что «от Горловского направления зависит целостность всего участка фронта в Донбассе». «Причем положение там не сильно изменилось с начала СВО, как и под Донецком, война там продолжается — на рубежах не сильно отличающихся от 2015–2016 года», — отмечает журналист.

По словам военкора, «противник одновременно с Запорожским направлением активизировался и пытается вести наступление на Горловку».

«Конечно, здесь не так много международной политики, а чисто военный интерес. Тактика ВСУ та же, что и на юге. Максимальное сближение бронегрупп и попытка высадить десант на минимальной дистанции от наших окопов. Пока безуспешно, большей частью враг уничтожается артиллерией», — утверждает Сладков.

Фото: МО Украины

Также военкор сравнивает мобилизационные ресуры России и Украины в связи с новостью о том, что вслед за Киевом, Ивано-Франковском и Черниговом всеобщая мобилизация объявлена в Черновцах. Всех мужчин призывного возраста обязали явиться в военкоматы в течение 10 дней. Нарушителей ждет уголовное наказание. Таким образом Киев рассчитывает мобилизовать 70–80 тысяч бойцов.

«Я так понимаю, для продолжения „контрнаступа“. Можно прикинуть и сравнить темпы набора у нас и у противника. Нам на это понадобилось бы совсем немного времени, если мобилизовывать. У нас до 9,5 тыс. добровольцев подписывают контракт с МО в неделю (данные Генштаба, озвучены В. Путиным). То есть 80К добровольцев Россия может набрать за 9 месяцев. Еще минимум три месяца на подготовку — восемь боеготовых дивизий, это в нашем варианте. Но мы набираем и готовим гораздо большее количество добровольцев. С февраля по июнь этого года контракты с МО РФ подписали более 160 тыс. добровольцев, это 20 дивизий. И они, мотивированные, сейчас активно проходят боевую подготовку», — заключает Александр Сладков.

Также военкор опубликовал сообщение о том, что «Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче». По информации Сладкова, началась эвакуация крупных предприятий, противник укрепляет вторую линию своей обороны. Подробности он обещал рассказать позже.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что на днях власти Украины действительно обратились к жителям приграничных районов Сумской области с призывом срочно эвакуироваться с этих территорий.

«По Харькову сомневаемся в этих утверждениях, не видим никаких предпосылок, но продолжаем наблюдение», — написали «Военкоры Русской Весны».

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