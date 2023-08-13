Сладков поднял вопрос о новых границах Украины: сводка военкоров 13 августа Что пишут Сладков, Коц, Ходаковский в своих Telegram-каналах

Фото: Константин Чергинский/ТАСС

Предупредительные выстрелы экипажа российского корабля в адрес иностранного судна, следовавшего на Украину, увольнение Зеленским военкомов, последние события на линии боевого соприкосновения — эти и другие события обсуждают военные корреспонденты в своих Telegram-каналах. Что пишут Александр Коц, Александр Сладков, Александр Ходаковский — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц восхитился новой трассой из Луганска в Лисичанск

Военкор Александр Коц рассказал, что накануне ездил на Северский выступ, где «прятались сначала от 120-х мин, потом от кассетных 155-мм снарядов». Но самое мощное впечатление, по его словам, произвела поездка, а точнее, новая дорога от Луганска до Лисичанска.

«Помню, как проехал по Бахмутке в первый раз в прошлом году, — инфернальные ощущения. Разбитые в прах деревни (особенно Тошковка), обрубки деревьев вдоль дороги, сама дорога — убийца ходовой и подвески. Сегодня разрушенные дома и покалеченную растительность скрывает буйная зелень. А вместо ухабистого направления — первоклассный автобан! Из Луганска до Лисика — за 50 минут. Фантастика!» — делится Коц.

Находившийся рядом с военкором командир «Барса-12», комментируя увиденное, заверил: «И мы вот это отдадим Украине? Да никогда! Вот эти вещи очень красноречиво говорят людям, что мы здесь навсегда!»

Также Коц отреагировал на инцидент в Черном море с участием российского корабля и сухогруза, следовавшего в Измаил.

«Минобороны России предупредительными выстрелами остановило сухогруз, шедший в украинский порт Измаил. Изначально на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Но после применения оружия передумал. С борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих, которая высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту „Сукра Окан“ судно продолжило движение в порт Измаил», — напомнил корреспондент.

По мнению Коца, случившееся — «отличный сигнал любителям перевозить оружие под видом зерна».

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

Александр Ходаковский: «Положение дел склоняется в нашу пользу»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский поделился рассуждениями о положении дел на линии боевого соприкосновения. По его словам, оно «медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу».

Ходаковский считает: начиная контрнаступление, противник рассчитывал, что ВС РФ будут отступать, однако российские войска «уперлись, и он (противник. — NEWS.ru) не смог прорвать нашу оборону с ходу, завязнув в своём ползучем наступлении».

«Сейчас он впадает в пока ещё лёгкую панику и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика — наука точная и непредвзятая», — отметил Ходаковский.

«Рыбарь»: «Противники проверяют реакцию ЧФ на провокационные акции»

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» также проанализировали случившееся в Черном море и отметили, что «действие гражданского контейнеровоза является логичным продолжением прохода израильского сухогруза пару недель назад, несмотря на заявления российских властей, — таким образом идёт оценка реакции ЧФ на провокационные акции».

«Это подтверждается активностью разведки США в момент инцидента: в воздухе прямо над районом патрулирования корабля находился MQ-9A Reaper, а северо-западнее — самолет радиотехнической разведки EP-3E ВМС США. И в этой ситуации есть ещё одна негативная сторона: каждый раз, когда корабли Черноморского флота выходили в этот район, на них совершали атаку украинские безэкипажные катера, а наведение обеспечивали американские самолёты и БПЛА», — пишет «Рыбарь».

По информации авторов канала, «и сейчас в юго-западную часть Чёрного моря прилетел американский беспилотник RQ-4B, а на замену MQ-9A пришел ещё один „Рипер“. Учитывая предыдущие попытки ударов и активность украинских формирований у Змеиного, российскому флоту следует быть готовым к любым событиям». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Внимание «Рыбаря» также привлек недавний скандал с военкомами на Украине, который, по мнению авторов сообщения, «подошел к логичной кульминации».

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

«Рыбарь» напомнил: Зеленский сообщил, что увольняет глав территориальных центров комплектования во всех 24 областях страны. За последние несколько недель было заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК, арестовано 33 должностных лица. В большинстве случаев, отмечается в канале, «это было взяточничество за „откос“ от призыва либо помощь в выдаче липовых справок о недееспособности, благодаря которой было возможно покинуть страну».

«Такая зачистка дает уникальную возможность режиму Зеленского: с одной стороны — показать западным партнерам свою готовность к реформам и мнимой борьбе с системной коррупцией, с другой — назначить на новые должности „правильных“ людей, которые будут куда более сговорчивыми», — полагают авторы «Рыбаря».

По их мнению, «даже если на место проворовавшихся чиновников будут ставить опытных фронтовиков, они со временем тоже станут частью системы», так как «в коррупционную вертикаль также вовлечены медики и пограничники, и что самое главное — сами контролирующие органы, которым просто невыгодно отказываться от такой „золотой жилы“ — они просто не умеют жить иначе».

Авторы «Рыбаря» полагают, что для простых украинцев изменения «едва ли сулят что-то хорошее» и им следует ожидать новой волны мобилизации.

«Чем выше потери ВСУ на фронте, тем сильнее закручиваются гайки в тылу: пограничная служба Украины сообщила, что не менее 20 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть страну нелегальными методами. И несмотря на то что „белый билет“ стоит в среднем от 10 до 15 тысяч долларов, погибать за украинский режим „добровольно“ хотят немногие», — заключает «Рыбарь».

Александр Сладков: «Внутренняя ситуация для Зеленского становится важнее, чем ситуация на фронте»

Военкор Александр Сладков развил тему со сменой военкомов на Украине. Он предположил, что эта мера — одно из звеньев цепи, которая должна привести президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией.

«Логика в этом есть. Зеленский снимает военкомов „за коррупцию“. Он снимает офицеров, которые, на самом деле, выполнили его приказ на сто процентов», — считает Сладков. По его мнению, на их место назначат «окопников и боевых инвалидов», которые не смогут выполнить план новой мобилизации.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

Рассуждая о дальнейших событиях, военкор ВГТРК поднял вопрос о новых границах Украины.

«Я не великий украиновед, но мне кажется, что для Владимира Зеленского наступает период, когда для него внутренняя ситуация важнее, чем ситуация на фронте. Может быть, теперь, по планам Запада, фронт должен превратиться в госграницу новой, усечённой Украины», — допустил Александр Сладков.

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