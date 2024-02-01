Скульптура Назарбаева исчезла из музея Казахстана Скульптуру Назарбаева убрали на склад на 10-летие главного музея Казахстана

Фото: kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев

В Национальном музее Казахстана в Астане исчезла скульптура Нурсултана Назарбаева, первого лидера республики. Статую решили убрать на склад на фоне празднования 10-летия культурного учреждения, пояснили в пресс-службе музея, передает местное издание zakon.

Что касается памятника, то данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменением концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея, — говорится в заявлении.

В этом году Национальный музей республики отмечает 10-летний юбилей. В рамках празднования руководство решило внести ряд изменений в концепцию музейного пространства, в результате чего поменяется не только стилистика внутреннего убранства, но и часть экспонатов.

Отметим, что это уже не первый демонтаж скульптуры Назарбаева. Так, в январе 2024 года статуя исчезла из Национального университета обороны. В вузе объяснили, что памятник убрали после смены названия учреждения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане суд города Кызылорда ранее приговорил бывшую супругу племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к восьми годам лишения свободы. Она признана виновной в хищении более 440 млн тенге (более 8,5 млн рублей).