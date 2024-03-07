«Скоро про генерала просто забудут»: политолог указал на ошибку Залужного Экс-депутат Рады Килинкаров: Залужный сам поставил крест на политической карьере

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Валерий Залужный

Скоро социологи перестанут включать генерала Валерия Залужного в рейтинги популярности, а потом про бывшего главкома ВСУ просто забудут, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров. Так он прокомментировал назначение Залужного на должность посла Украины в Лондоне.

Залужный свой выбор сделал. На его политической карьере поставлен большой крест. Скоро социологи просто перестанут его включать в рейтинги популярности, а потом о нем просто забудут, — заявил Килинкаров.

Сам Залужный после отставки не сказал ни слова о том, что намерен реализовывать какой-то особый курс, обратил внимание политолог.

Кто вообще решил, что бывший главком ВСУ будет новым политическим лидером? Сами политтехнологи напридумывали, раздули его фигуру. И что?! Оказалось, мы, украинцы, нафантазировали себе «генерала с железными яйцами», а получили обычного функционера, который согласился на должность в Лондоне исходя из чисто личных соображений, — подытожил Килинкаров.

О том, что Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщил в пятницу вечером украинский МИД. Кандидатуру утвердил президент страны Владимир Зеленский, отметили в ведомстве.

Месяц назад, за несколько дней перед отставкой Залужного, депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывал, что генерал к тому моменту уже согласился возглавить посольство в Лондоне. Парламентарий отметил, что когда людей из Киева отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия».

Как сообщал в декабре британский журнал The Economist — со ссылкой на внутренние опросы общественного мнения, рейтинг Залужного в два раза выше, чем у Зеленского. По данным издания, украинскому лидеру доверяли меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.