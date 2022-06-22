Скорбь по умолчанию: 22 июня в странах СНГ и Балтии вспомнили по-разному Как политика вмешивается в память о Великой Отечественной войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День 22 июня для всех постсоветских государств остаётся памятной датой, но вспоминают о ней по-разному. В Москве президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, по всей стране в 12:15 была объявлена минута молчания. Во многих странах СНГ отдали почести павшим советским людям, а Белоруссия впервые встретила 22 июня под новым названием — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Зато власти прибалтийских республик из года в год отказываются возлагать цветы. Нынешний не стал исключением. Для простых людей это и вовсе затруднительно — многие из мемориалов советским воинам находятся там в процессе демонтажа или уже снесены. О том, как сегодняшняя политика вмешивается в память о самой масштабной войне прошлого века, — в материале NEWS.ru.

Напомнили про геноцид

День памяти и скорби в России на государственном уровне отмечают с 1996 года. На госучреждениях приспускают флаги, на других зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. В течение всего дня по ТВ и радио запрещены развлекательные программы. По всей стране возлагают цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция «Свеча памяти». Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сегодня необходимо хранить «правду о бессмертном военном и трудовом подвиге, о той цене, которой была достигнута победа над жестоким и беспощадным врагом, всемерно противостоять попыткам исказить историю, принизить роль советского солдата в избавлении мира от фашизма». Историки утверждают, что только РСФСР потеряла в той войне почти 14 млн человек.

Среди других наиболее пострадавших союзных республик называют Белоруссию, потерявшую более двух миллионов жителей, или 25% своего населения, это самый высокий процент в СССР. Сегодня по всей стране прошли митинги-реквиемы, была объявлена общебелорусская минута молчания. В марте нынешнего года президент Александр Лукашенко подписал указ о новом названии памятной даты — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Восемьдесят один год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь <...> Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу, — заявил президент Лукашенко в обращении к соотечественникам.

Фото: MFA Russia/Global Look Press Знаменитая Брестская крепость, которая одной из первых попала под удар немецко-фашистских захватчиков и стала символом советского сопротивления

В словах Лукашенко кроется свой смысл: если раньше власти Белоруссии делали упор исключительно на героизме народа, то с недавних пор они предложили нарратив о том, что немецкие фашисты устроили геноцид белорусов, отметил в беседе с NEWS.ru минский политолог Валерий Карбалевич.

Это сделано умышленно — в политических целях. После 2020 года у правящего в Белоруссии режима появились очень серьёзные проблемы с легитимностью. Власть в поисках возможности расширения этой легитимности обратилась к истории. Она напоминает обществу о выживании, войне, страданиях. Вот режим и апеллирует к теме Великой Отечественной войны, поскольку других нарративов, тем более направленных в будущее, у него нет. Но недостаточно рассказать белорусской молодёжи о действительных страданиях и жертвах ужасной войны, о геноциде, чтобы она полюбила власть и её президента, — считает белорусский политолог.

Валерий Карбалевич напомнил, что главным праздником страны ещё в середине 1990-х годов власть объявила День независимости Республики Беларусь. Он отмечается 3 июля — в этот день в 1944 году от гитлеровских фашистов был освобождён Минск. Идею о героизме народа власть до недавнего времени утверждала в качестве основы для формирования идентичности белорусов, укрепления независимости страны. Такие трагичные темы, как жертвы войны, разруха, отодвигались на второй план. Это говорит о том, что в любой стране политики обращаются к истории, чтобы прежде всего отыскать идеологическую основу для укрепления своих позиций, отметил политолог из Минска.

Скрытые монументы

Власти прибалтийских республик тоже по-своему использует 22 июня в политических целях. В отличие от соседней Белоруссии они не только демонстративно игнорируют его, но и подчёркивают негативное к нему отношение. Тем самым они пытаются понравиться наиболее радикальной части своего электората и западным партнёрам, утверждают эксперты.

Например, городской совет Клайпеды прямо сегодня, 22 июня, принял решение о демонтаже мемориала советским воинам в Парке скульптур на месте массового захоронения красноармейцев. Этот шаг власти обосновали издевательской фразой в официальном сообщении: «Скульптурную группу следует списать как имущество, ненужное для выполнения муниципальных функций». Однако в Клайпеде всё же не пошли по пути полного уничтожения памятника, предложив переместить его в другой парк — Грутаса.

Мемориал воинам — освободителям Риги, который в советское время специалисты называли одним из лучших скульптурных монументов в СССР, власти Латвии решили именно уничтожить. Окончательное решение парламент республики принял 16 июня, установив сроки уничтожения до 15 ноября 2022 года. Рижским властям в соответствии с парламентской инициативой следует до конца июля определить, какие ещё советские памятники требуют демонтажа.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press Мемориал воинам -- освободителям Риги

В эти дни монумент воинам — освободителям Риги по-прежнему окружён строительными заборами и полицейскими нарядами, рассказала NEWS.ru латвийский правозащитник и адвокат Елизавета Кривцова.

Люди сегодня не пошли к закрытому от них монументу — в память о начале Великой Отечественной войны венки и цветы они опустили в реку Даугава. Отмечают ли эту дату официальные власти? Нет. И раньше не отмечали. Зато послы из России, Белоруссии и других бывших советских республик 22 июня возлагали к монументу венки и цветы, — отметила Елизавета Кривцова.

Как свидетельствуют историки, в боях за освобождение Латвии сложили голову более 200 тысяч красноармейцев. Всего за годы Второй мировой войны погибли 260 тысяч жителей Латвии. Но, несмотря на это, жители прибалтийских республик всё равно считают гитлеровскую оккупацию «более мягкой», чем советскую власть, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Советская «оккупация», как считают ныне в этих республиках, была самой страшной в их истории. Но при этом им хорошо известны планы гитлеровских фашистов: полная германизация остланда (германский оккупационный режим в Прибалтике, на северо-востоке Польши и западе Белоруссии. — NEWS.ru), частичное выселение прибалтов на восток. Власти в этих республиках сейчас пытаются расчёсывать ультранационалистические настроения, в том числе и в предвыборных целях. Поэтому они заинтересованы в уничтожении памятников советским воинам. Но всё это непременно скажется на них самым негативным образом — этим народам придётся понести наказание за уничтожение нашей общей истории. Владимир Симиндей руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память»

В то же время историки напоминают, что ровно за год на начала Великой Отечественной войны советские власти подвергли литовцев, латышей и эстонцев депортации в Казахстан и Сибирь. По некоторым данным, репрессиям подверглись более 35 тысяч человек. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента», отправили в ссылку всех чиновников трёх республик. Президент Эстонии Константин Пятс скончался в январе 1956 года в психиатрической больнице в посёлке Бурашево нынешней Тверской области. Жизнь президента Латвии Карлиса Ульманиса закончилась в сентябре 1942 года в тюремной больнице Красноводска Туркменской ССР. Президенту Литвы Антанасу Сметоне удалось в июне 1940 года убежать с семьёй в Германию, оттуда — в Швейцарию.

День Победы, да не тот

В Эстонии память о 22 июня 1941 года вытесняют празднованием Дня победы в Первой мировой войне. С 1992 года этот государственный праздник эстонцы отмечают 23 июня, накануне власти традиционно объявляют своим гражданам о сокращении рабочего дня на три часа. В 1919 году эстонские войска и их союзники победили в этот день немцев, восстановив свою независимость на 20 лет. В конце Первой мировой войны эстонцы были вынуждены воевать одновременно против Германии и Советской России. В сегодняшний праздник они вкладывают мысль о том, что им удавалось в недавнем прошлом одолеть огромного восточного соседа.

Символическим центром Дня памяти и скорби по павшим в годы Великой Отечественной войны остаётся Москва. В Елоховском соборе российской столицы в среду стартовала акция «Свеча памяти». Здесь зажгли главную свечу, а затем ещё 15 — по количеству союзных республик, которые защищали от гитлеровского фашизма общую родину. К этой акции присоединились почти все страны СНГ: на площадях и около мемориальных комплексов своих столиц люди зажигали свечи в память о павших воинах.

И пусть в странах Прибалтики такие публичные акции на площадях или около монументов не поощряются. В московском Елоховском соборе напоминают: гибель всех советских воинов, независимо от национальности, следует считать общей бедой всего бывшего СССР.