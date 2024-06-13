Пашинян обиделся на Лукашенко и грозит ОДКБ: чего добивается Ереван?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/president.gov.by/primeminister.am

Армения вызвала своего посла в Белоруссии в Ереван для проведения консультаций. До этого Никол Пашинян заявил, что ни один армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Параллельно Ереван заявил о намерении выйти из ОДКБ. За что Пашинян обиделся на Минск, возможен ли разрыв отношений и что будет, если Ереван выйдет из ОДКБ, — в материале NEWS.ru.

Почему Пашинян хочет выйти из ОДКБ

В четверг, 13 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это «логичным шагом». Новым поводом для этого Пашинян назвал заявления белорусского президента Александра Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Армянский премьер пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является президентом.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — возмутился Пашинян. Правда, тут же добавил, что в рамках СНГ и ЕАЭС ему все-таки придется взаимодействовать с Лукашенко.

Пашинян также заявил, что отношение Еревана к ОДКБ «теоретически» может измениться, если Белоруссия сама решит выйти из организации или Лукашенко публично принесет извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.

После выступления Пашиняна официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван отозвал своего посла из Белоруссии для проведения консультаций.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Военнослужащий армии Армении во время миротворческих учений стран Организации Договора о коллективной безопасности

Что на самом деле говорил Лукашенко во время своего визита в Азербайджан

В прошлом месяце Лукашенко отправился в Баку на переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым для обсуждения сотрудничества двух стран. В ходе визита белорусский президент посетил и недавно освобожденный Карабах. Он ознакомился с ходом восстановления территорий и пообещал помощь в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана.

Кроме того, Лукашенко заявил, что для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине важен опыт Баку в вопросе мирного обустройства в Карабахе. По словам белорусского лидера, он рассказал Алиеву, что происходит в Белоруссии в связи с военными действиями в соседней стране.

«Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас. Но мы будем делать все, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона», — заявил президент Белоруссии.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Извинится ли Лукашенко перед Ереваном

Лукашенко не будет извиняться перед Ереваном, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Суздальцев. Он указал, что за все годы правления белорусский президент еще ни разу ни перед кем не извинялся.

«Думаю, по традиции он побежит к президенту России — и за него уже будет разговаривать Владимир Путин. Путин — человек геополитики, он понимает важность того, чтобы с Арменией сохранялись отношения, так как там находится наша база и прочее», — сказал Суздальцев.

Политолог допустил возможность разрыва дипломатических отношений между Ереваном и Минском. О том же в беседе с NEWS.ru заявил и белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, Пашинян пытается обвинить Лукашенко в своих же ошибках и переложить на других политическую ответственность.

«Это попытка переложить политическую ответственность с себя на других. Ну и конечно, вот этот выпад против Белоруссии как еще одного союзника по ОДКБ, я думаю, не останется незамеченным и в Москве. Потому что мы видим, что Пашинян идет на всех парах к разрыву отношений, союзнических отношений», — пояснил Дзермант.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

Как отреагировали в Москве и Минске

Поначалу белорусы на заявления Пашиняна отреагировали сдержанно. «Импульсивные высказывания Никола Пашиняна оцениваем спокойно. По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», — заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.

Но позже МИД Белоруссии сообщил об отзыве своего посла из Армении. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, «сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки».

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция. Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — заявил Глаз. Он добавил, что в МИД Белоруссии вызвали представителя посольства Армении, чтобы разобраться в претензиях Еревана.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работу с Ереваном, чтобы прояснить его позицию по участию в ОДКБ. Он также выразил надежду, что Армения и Россия будут придерживаться «партнерских и союзнических отношений».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

Почему Пашинян ищет поводы для выхода из ОДКБ

12 июня в ходе «правительственного часа» в парламенте Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Точных сроков он не назвал, но, по его словам, «другого пути нет».

«Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг?» — заявил Пашинян.

Он назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. Пашинян также добавил, что когда Ереван выйдет из организации, то обратно не вернется.

Позже глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснил, что СМИ недопоняли слова премьера о выходе из ОДКБ. По его словам, Пашинян сказал, что Ереван решит, когда выйдет из организации, и потом уже назад не вернется. «Это и было сказано, не меньше, не больше», — добавил глава армянского МИД.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Ранее армянский премьер заявил о «заморозке» участия Армении в организации из-за того, что ее члены, по его словам, бездействовали и не оказали помощи во время второй войны в Карабахе. Такие заявления вызвали недоумение в Кремле, который впоследствии попросил Пашиняна объяснить, что он имел в виду. Однако четкого разъяснения от армянских властей пока не поступило.

В армянских Telegram-каналах пишут, что для Пашиняна выпады в адрес белорусского президента — лишь повод, чтобы выход из ОДКБ выглядел не инициативой Армении, а реакцией на действия формальных союзников. Поскольку Москва такой повод Еревану не давала, армянские власти решили воспользоваться якобы высказываниями белорусского президента.

Почему провокации Пашиняна не работают

11 июня в Ереване состоялось заседание Стратегического диалога Армения — США. Для участия в нем в армянскую столицу с трехдневным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Он пообещал, что США и Армения продолжат работу по вопросам обороны и безопасности.

Этот «скандальный сюжет» вписывается в общий геополитический поворот Армении в сторону Запада, заявил Суздальцев.

Фото: primeminister.am Джеймс О'Брайен и Никол Пашинян

«Разорвать дипотношения с Москвой Еревану все-таки сложно. Они угрожают выйти из ОДКБ, но это такой вариант балансирования. Раньше Армения была в стадии примыкания, в одном блоке с нами, считались союзниками. Сейчас же республика в стадии такого балансирования. При этом Армения — странный союзник для России. Если Белоруссия действительно во всем поддерживает РФ, то Армения не признала Крым и новые территории России, не поддержала СВО. Ереван поворачивает на Запад», — указал Суздальцев.

Пашинян сам ведет провокационную политику, заявил NEWS.ru директор Института политических исследований политолог Сергей Марков. По его словам, ни США, ни Франция не спасут Армению в случае обострения ее отношений с соседями.

«Пашинян сам взаимодействовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, он провоцирует всех. Он — враг России, который пытается увести Армению от РФ. Его удерживает только то, что большинство населения его страны держится за Москву, не веря в слова США и Франции о помощи», — заключил Марков.

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