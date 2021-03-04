Скабеева посмеялась над украинским аналогом слова «гей»

https://static.news.ru/photo/d5dc8eb6-7d48-11eb-afd9-96000091f725_660.jpg Фото: Skabeeva / Telegram

Российская телеведущая Ольга Скабеева выложила в своём Telegram-канале видео с украинской передачи, посвящённой обучению украинцев родному языку.

Две девушки-телеведущие обсуждали мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Одна из них призналась, что ей тяжело вести беседу на украинском и перешла сначала на русский, а потом на смесь русско-украинского.

Она рассказала, как ходила в торговый цент и встретила пару геев, после чего уточнила у коллеги, есть ли у этого слова украинский аналог.

Есть. «Дядьколюб» или на галицкий манер «вуйколюб», — рассказала вторая ведущая, продекларировав после этого скороговорку про геев.

На это и отреагировала российская телеведущая. Скабеева отметила, что не устаёт восхищаться креативной этимологии украинского языка.

Главное, щоб не як у москалів, — добавила Ольга.

Ранее NEWS.ru писал, что Скабеева обиделась на людей, посмотревших слитое видео с её участием. Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно, отметила телеведущая передачи «60 минут».