СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычных жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/c7d91a10-2be4-11eb-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении организации «Правый сектор», признанной экстремистской и запрещённой на территории России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя СК Александра Фёдорова, руководящих лиц организации обвиняют в геноциде русскоязычных жителей Донбасса. Также дело возбуждено в отношении ряда представителей политического и военного руководства Украины.

По словам Фёдорова, расследование по некоторым эпизодам уже закончено, результаты направлены в суд. Зампредседателя СК РФ также напомнил, что по ряду аналогичных дел уже вынесены заочные приговоры.

В феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Гриценко за призывы к совершению терактов в России, — указал Фёдоров в качестве примера.

В российской колонии общего режима отбывает четырёхлетний срок боевик «Правого сектора» Александр Шумков. Мужчина выполнял функции охранника лидера группировки Дмитрия Яроша, а в 2015 году участвовал в блокаде Крыма.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября Шумкова при невыясненных обстоятельствах избил сотрудник ФСИН. Инцидент вызвал возмущение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая расценила произошедшее как пытки.