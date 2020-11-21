16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычных жителей Донбасса

13:20, 21 ноября 2020 13
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении организации «Правый сектор», признанной экстремистской и запрещённой на территории России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя СК Александра Фёдорова, руководящих лиц организации обвиняют в геноциде русскоязычных жителей Донбасса. Также дело возбуждено в отношении ряда представителей политического и военного руководства Украины.

По словам Фёдорова, расследование по некоторым эпизодам уже закончено, результаты направлены в суд. Зампредседателя СК РФ также напомнил, что по ряду аналогичных дел уже вынесены заочные приговоры.

В феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Гриценко за призывы к совершению терактов в России, — указал Фёдоров в качестве примера.

В российской колонии общего режима отбывает четырёхлетний срок боевик «Правого сектора» Александр Шумков. Мужчина выполнял функции охранника лидера группировки Дмитрия Яроша, а в 2015 году участвовал в блокаде Крыма.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября Шумкова при невыясненных обстоятельствах избил сотрудник ФСИН. Инцидент вызвал возмущение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая расценила произошедшее как пытки.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео