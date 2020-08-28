СК: белорусские депутаты пожаловались на угрозы физической расправы

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Несколько депутатов нижней палаты парламента Республики Беларусь получают угрозы расправы, если они не сложат свои полномочия досрочно, заявили представители Следственного комитета страны.

Жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов <...> В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа — порядка пятидесяти, — говорится на официальном сайте СК Белоруссии.

Потерпевшим неизвестные присылали сообщения с описанием кровавых убийств самих политиков, а также членов их семей — детей, родителей, жён, мужей.

Иногда обещания и оскорбления переходят в реальные правонарушения. Например, 28 августа 2020 года в Минске злоумышленники повредили машину депутата Палаты представителей Нацсобрания, отомстив таким образом за её политические взгляды, добавили в СК.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом для них послужили итоги резидентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская. Оппозиция требует проведения новый выборов.

Очередная акция протеста прошла днём 30 августа 2020 года. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» выдвинулись в центр Минска. Жители спальных районов сформировали колонны возле станций метро, а после пешком проследовали в центр города. В руках они держали бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствовали люди разного возраста. За два часа протестной акции белорусской оппозиции силовики задержали 125 человек

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по общим вопросам Николай Латышёнок, который вышел к протестующим в Минске, назвал число оппозиционеров по версии власти страны. По его словам, против президента Александра Лукашенко выступают не больше 30% белорусов.