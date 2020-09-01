СК Белоруссии вызвал на допрос ещё двух членов совета оппозиции

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Юрия Губаревича и Павло Дайнеко вызвали в Следственный комитет республики.
Вызывают в Следственный комитет к 10 часам (утра среды, совпадает с мск. — NEWS.ru) в качестве свидетеля по делу о координационном совете Юрия Губаревича и Павла Данейко, — сообщили в пресс-службе совета оппозиции.
Следователи опросят членов совета оппозиции в качестве свидетелей по делу о создании этой структуры,
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии
Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.
Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета оппозиции (КС) Антона Родненкова. Генпрокуратура возбудила по факту создания оппозиционного совета уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.
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