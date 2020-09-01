СК Белоруссии вызвал на допрос ещё двух членов совета оппозиции

https://static.news.ru/photo/7f74329a-ec52-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcomRB/facebook.com

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Юрия Губаревича и Павло Дайнеко вызвали в Следственный комитет республики.

Вызывают в Следственный комитет к 10 часам (утра среды, совпадает с мск. — NEWS.ru) в качестве свидетеля по делу о координационном совете Юрия Губаревича и Павла Данейко, — сообщили в пресс-службе совета оппозиции.

Следователи опросят членов совета оппозиции в качестве свидетелей по делу о создании этой структуры, передаёт ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета оппозиции (КС) Антона Родненкова. Генпрокуратура возбудила по факту создания оппозиционного совета уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.