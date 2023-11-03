СК Белоруссии возбудил дело против латвийских силовиков из-за мигрантов Белоруссия обвинила Латвию в жестокости и насилии по отношению к мигрантам

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Их обвиняют в жестокости и применении насилия по отношению к мигрантам.

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 128 (преступления против безопасности человечества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые следственные действия, — говорится в сообщении.

Латвийских силовиков обвиняют в систематическом нарушении международных договоров. Согласно заявлениям СК республики, они незаконно депортируют граждан, применяют против них оружие, пытки и издевательства.

Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза, — отметил представитель СК Сергей Кабакович.

Должностные лица Латвии тем временем проявляют молчаливое согласие, добавил он. Они продвигают идеи расового превосходства и авторитаризма. По словам Кабаковича, жертвами происходящего беспредела стали уже 12 человек.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует выдворить более 3 тысяч россиян, проживающих на территории страны. Граждане уже получили уведомления о возможной высылке.