СК Белоруссии отказался возбуждать дело о применении силы на протестах

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о неправомерном применении силы во время протестных акций в 2020 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, с 9 по 15 августа прошлого года в центры изоляции и изоляторы ГУВД Мингорисполкома было доставлено более 2000 задержанных, 680 из них впоследствии обратились с заявлениями о проведении проверки по фактам противоправных действий сотрудников органов внутренних дел. При этом часть заявителей ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах, — подчеркивается в заявлении ведомства.

В ходе проверок выяснилось, что применение физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений было соразмерным и применялось с намерением причинения наименьшего вреда. Заявления же о превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках и сексуальных издевательствах, подтверждения не нашли, что следует и из пояснений самих заявителей.

Протестные акции начались в Белоруссии в августе 2020 года. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие заявили о фальсификации результатов голосования, потребовав отставки Лукашенко и проведения новых выборов.