СК Армении допросил Пашиняна по делу о войне в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В Следственном комитете Армении был допрошен премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС. Он проходит в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными лицами служебными полномочиями во время войны в Карабахе в 2020 году.

В рамках данного уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен премьер-министр Пашинян, — заявили в Следственном комитете Армении.

11 ноября Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако договоренностей не сдержал. При этом Пашинян подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.