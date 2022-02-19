Обстановка в Донбассе: главное за ночь

Обострившаяся в последние дни ситуация на востоке Украины спровоцировала массовую эвакуацию гражданского населения Донбасса в Россию и мобилизацию мужской части в самопровозглашённых республиках. Помимо этого, обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются, а некоторые мировые лидеры выступили с заявлениями по поводу европейского конфликта.

События

Около 00:10 утра был зафиксирован мощный взрыв на газопроводе в районе посёлка Малая Вергунка в черте Луганска, следом за которым произошёл пожар, который был в краткие сроки ликвидирован бригадами ГУП «Луганскгаз». Следом за ним о другом инциденте сообщили в Каменнобродском районе города, по информации очевидцев, он произошёл на газовой заправке. Представители газовой компании объявили, что оба взрыва были диверсией, организованной украинскими военными.

В это же время российские власти приняли меры по организации объявленной лидерами ДНР и ЛНР эвакуации мирных граждан. Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности, на пункты пропуска, организованные на украинской границе, направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава — всего было задействовано 400 человек и 150 единиц техники. Представители МЧС ДНР и РФ договорились о запуске железнодорожного состава для эвакуации граждан.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что субъект получил пять миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса по поручению президента России Владимира Путина. Каждый беженец, общее число которых может достигнуть 700 тысяч, получит по 10 тысяч рублей.

С 10 утра 19 февраля власти Ростовской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа беженцев. Врио главы МЧС Александр Чуприян одобрил решение, поскольку оно облегчит принятие юридических решений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о готовности привить всех прибывших граждан непризнанных Донецкой и Луганской народных республик от коронавируса, а также охарактеризовала их эпидемиологическую обстановку как неблагоприятную.

Ночью и ранним утром 19 февраля ВСУ произвели три обстрела по населённым пунктам ЛНР, в ходе которых было выпущено 30 снарядов, сообщили представители Луганской стороны в СЦКК. В результате атаки на село Васильевка под Донецком были повреждены местные электроподстанция и насосная станция. Из-за повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов.

Американское агентство Associated Press предоставило информацию о том, что до 50% сухопутных войск России, расположенных вблизи Украины, переместились на позиции для атаки ближе к границе, а число наземных подразделений постоянно растёт.

Около четырёх утра в километре от государственной границы России с Украиной в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. На место происшествия выехали представители силовых ведомств, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

О готовности принять беженцев из непризнанных республик заявили семь регионов РФ: помимо Ростовской области, с инициативой выступили Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.

Утром главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о всеобщей мобилизации оставшегося в республиках населения. Они отметили, что их силы предотвратили несколько терактов со стороны украинских спецслужб, а Киев продолжает игнорировать призывы к прекращению огня.

Michaal Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реакция мировой общественности

Ночью по московскому времени с речью выступил президент США Джо Байден, заявивший, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Происходящие же в Донбассе события он назвал провокациями, поддерживаемыми Россией, и призвал Кремль вернуться за стол переговоров. Тем не менее он повторил, что Вашингтон не будет отправлять войска на Украину, однако Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву. Помимо этого, Байден исключил возможность применения ядерного оружия президентом России.

Глава Пентагона Ллойд Остин счёл реальным шанс военного вторжения России на Украину, поскольку, по его мнению, РФ подготовила комбинацию сил и средств, необходимых для успешной операции.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил желание провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. С украинским лидером француз намерен пообщаться в субботу, 19 февраля, а с главой российского государства — в воскресенье, 20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин выделил в графике время для телефонного разговора с Макроном.

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. При этом дипломаты призвали всех граждан страны покинуть Украину немедленно, пока ещё доступен коммерческий транспорт. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнёрами по «Большой семёрке» (G7) и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России.

Министерство обороны Германии повысило уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации: речь идёт только о подготовке, но не о переброске военных.