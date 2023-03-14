Симоньян назвала Пашиняна «ЦРУшной подстилкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна «ЦРУшной подстилкой». Таким образом журналистка в своем Telegram-канале прокомментировала слова армянского политика о запрете въезда в страну за неуважение к властям.

Говорила и буду говорить лично про Пашиняна, что он выродок и предатель армянского народа. <...> Что он ненавидит Россию и обманывает [президента России Владимира] Путина. Что он ЦРУшная подстилка без чести и совести, как все ЦРУшные подстилки, — написала Симоньян.

Главред RT считает, что Пашинян «продал и предал» интересы страны и будет делать это в будущем. Симоньян уверена, что премьер и в будущем продолжит такую политику и «продаст и предаст» то, что «пока не смог». При этом журналистка считает, что неуважение нужно заслужить, а пока армянский премьер находится «в зоне омерзения».

По словам главреда RT, именно за такие высказывания и позицию ей, «чистокровной армянке», закрыли въезд в Армению еще летом. При этом Симоньян отметила, что была в республике дважды: в командировке и с супругом. Главред RT подчеркнула, что «при пашиняновской власти» не полетела бы «ни в каком раскладе».

Ранее Пашинян заявил, что въезд в Армению запрещается для тех лиц, которые проявляют неуважение к избранной власти. Так он ответил на вопрос о причинах запрета на посещение страны, введенного в отношении известных российских политических и общественных деятелей, в том числе Константина Затулина, Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова.