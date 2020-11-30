Минские силовики задержали российского журналиста

https://static.news.ru/photo/e4cf295a-3311-11eb-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали как минимум пятерых человек на «Марше мудрости», участниками которого были пенсионеры. Среди задержанных журналистка РИА Новости.

Также силовики забрали с улиц фотографа российского Sputnik Беларусь, однако позже его отпустили из центрального РУВД столицы страны, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

30 ноября в Минске состоялся традиционный «Марш мудрости», но силовики не дали ему полноценно состояться, — отметили правозащитники.

Протестные акции пенсионеров проходят в белорусской столице по понедельникам. Её участники собираются на площади Независимости у Дома правительства, откуда идут по одноимённому проспекту через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа.

30 ноября силовики преградили протестующим путь у гостиницы «Минск». Участники шествия, численность которых составила несколько сотен человек, были вынуждены свернуть на улицу Володарского.

Протесты в Белоруссии проходят с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, по их мнению, выиграла борьбу за пост президента Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 ноября в ходе традиционных воскресных протестов были задержаны 313 человек.